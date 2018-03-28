Пентагон сообщил о предотвращенном столкновении армии США с россиянами в Сирии
28 марта 2018, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]
На территории Сирии предотвращено столкновение армии Соединенных Штатов с российскими подразделениями. Соответствующую информацию в разговоре с журналистами озвучил Джеймс Мэттис, возглавляющий американское министерство обороны.
По словам Мэттиса, российские части передвигались по линии разграничения к востоку от реки Евфрат и подошли вплотную к позициям военнослужащих США. Конфликт удалось предотвратить благодаря усилиям Пентагона, представители которого связались с Генеральным штабом РФ, рассказал генерал.
Когда произошли описанные им события, Джеймс Мэттис не уточнил. Издание Deutsche Welle, процитировавшее руководителя Минобороны США, в качестве вероятный даты назвало 22 марта.
Ранее в интернете было опубликовано сообщение о том, что российские истребители пятого поколения Су-57 якобы уничтожили в сирийской Восточной Гуте две тысячи сотрудников американских частных военных компаний. Прокомментировавший данный «вброс» политолог Владимир Шаповалов назвал его элементом информационной войны против Москвы.
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