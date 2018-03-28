Пентагон сообщил о предотвращенном столкновении армии США с россиянами в Сирии

На территории Сирии предотвращено столкновение армии Соединенных Штатов с российскими подразделениями. Соответствующую информацию в разговоре с журналистами озвучил Джеймс Мэттис, возглавляющий американское министерство обороны.

По словам Мэттиса, российские части передвигались по линии разграничения к востоку от реки Евфрат и подошли вплотную к позициям военнослужащих США. Конфликт удалось предотвратить благодаря усилиям Пентагона, представители которого связались с Генеральным штабом РФ, рассказал генерал.

Когда произошли описанные им события, Джеймс Мэттис не уточнил. Издание Deutsche Welle, процитировавшее руководителя Минобороны США, в качестве вероятный даты назвало 22 марта.

Ранее в интернете было опубликовано сообщение о том, что российские истребители пятого поколения Су-57 якобы уничтожили в сирийской Восточной Гуте две тысячи сотрудников американских частных военных компаний. Прокомментировавший данный «вброс» политолог Владимир Шаповалов назвал его элементом информационной войны против Москвы.