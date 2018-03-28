Украинский пранкер назвал себя мстителем за Донбасс

Украинский пранкер Евгений Вольнов (он же Никита Кувиков) отомстил каждому гражданину России за смерти своих соотечественников в Донбассе, распустив слухи о сотнях погибших в Кемерово. Кто развлекается, веселясь над трагедией в Кемерово

Украинский пранкер прокомментировал: «Зачем мне скрываться от Следственного комитета, если законодательство Российской Федерации ко мне никакого отношения не имеет? Законы Российской Федерации действуют лишь на граждан Российской Федерации, а я на них плевал с высокой колокольни. Естественно, я не в России – у меня есть мозги», передает Lenta.ru.

Распущенные слухи о сотнях погибших в Кемерово Кувиков считает отмщением за Донбасс и за гибель своих соотечественников. «Я потерял близких мне людей от российского оружия. И виноват в этом каждый гражданин России в равной мере», - считает Кувиков.

Это далеко не первый считающий себя самым умным интернетчик. Подобные люди чувствуют себя в интернете анонимно и безопасно, а значит – безнаказанно. И ощущают в себе полную свободу творить сколь угодно мерзкие вещи. СК РФ возбудил в отношении Кувикова уголовное дело по статье 282 (Возбуждение ненависти или вражды) и намерен объявить его в международный розыск.