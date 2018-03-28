Появилась информация о резком обострении ситуации в Донбассе по вине ВСУ

Ситуация в Донбассе резко обострилась из-за последних действий Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам сообщил заместитель главы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Видео выступления Басурина на брифинге опубликовано на YouTube. По словам спикера армии народной республики, за минувшие сутки киевские силовики обстреляли ряд населенных пунктов, расположенных на неподконтрольных украинским властям территориях.

Отдельно представитель ДНР остановился на инциденте, произошедшем в поселке Зайцево, который является пригородом Горловки. Военнослужащие 24-й бригады ВСУ под покровом ночи уничтожили местное кладбище, забросав его минами и снарядами, рассказал Эдуард Басурин. Он не исключил, что данная атака была приурочена к Пасхе, а ее идейным вдохновителем стал командующий бригадой Анатолий Шевченко, который известен как приверженец язычества и противник христианства.

Ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла из зенитной установки Горловку. В результате погибли два человека: ополченец и 66-летняя женщина.