Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Соболезнования в связи с трагедией в Кемерово выражают власти и простые жители разных стран мира. Равнодушных нет. В Кемерово погибло много детей. Кадет спас троих детей из горящего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

"Я хочу выразить самые искренние слова соболезнования родным, близким. Это очень несправедливо, когда дети уходят из жизни", - цитирует Порошенко RSN.

К российским посольствам приносят цветы, игрушки свечи. В Кемерово сегодня прощаются с жертвами пожара. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В России объявлен национальный траур.

Слова соболезнования выражают руководители стран и простые граждане в Минске, Душанбе, Ереване, Киеве, Астане.

Дональд Туск обратился к россиянам на русском языке: "Наши сердца с вами". Папа Римский Франциск обещал молиться за всех, кто оплакивает потерю родных. В Белом доме от имени всех американцев принесли соболезнования россиянам. Британский премьер Тереза Мэй прислала на имя президента РФ Владимира Путина телеграмму со словами поддержки.