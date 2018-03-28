Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове
28 марта 2018, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Соболезнования в связи с трагедией в Кемерово выражают власти и простые жители разных стран мира. Равнодушных нет. В Кемерово погибло много детей.
"Я хочу выразить самые искренние слова соболезнования родным, близким. Это очень несправедливо, когда дети уходят из жизни", - цитирует Порошенко RSN.
К российским посольствам приносят цветы, игрушки свечи. В Кемерово сегодня прощаются с жертвами пожара. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В России объявлен национальный траур.
Слова соболезнования выражают руководители стран и простые граждане в Минске, Душанбе, Ереване, Киеве, Астане.
Дональд Туск обратился к россиянам на русском языке: "Наши сердца с вами". Папа Римский Франциск обещал молиться за всех, кто оплакивает потерю родных. В Белом доме от имени всех американцев принесли соболезнования россиянам. Британский премьер Тереза Мэй прислала на имя президента РФ Владимира Путина телеграмму со словами поддержки.
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