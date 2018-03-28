В среду, 28 марта, российский эксперт прокомментировал высказывание официального представителя Госдепартамента США Хезер Нойерт, которая накануне заявила, что у России "длинные руки и много щупалец".

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что действия, которые в настоящий момент совершает Америка, невероятно далеки от нормальных отношений между странами. В беседе с RT специалист подчеркнул, что сейчас в США происходит борьба между консерваторами и либералами, вследствие чего во внутренней политике наметился кризис.

Кроме того, по словам Оленченко, после Второй мировой войны Штаты заняли позицию лидера среди стран Запада, а в настоящий момент в мире начались процессы, в ходе которых и другие западные государства начали заявлять о себе. Это, вероятно, беспокоит США и заставляет видеть во многом подвох.