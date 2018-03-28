От пожилой матери Скрипаля скрывают случившееся с сыном

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери, сделала важное заявление. Оказалось, что от 90-летней матери мужчины тщательно скрывают трагедию, которая с ним произошла.

Согласно последней информации, Елена Яковлевна абсолютно ничего не знает об отравлении, поскольку уже в течение года не пользуется никакими средствами массовой информации, передает URA.RU.

Как сообщила племянница Сергея Скрипаля Виктория, пожилая дама полтора года не ходила после того, как из жизни ушел ее первый сын. Сейчас почти все свое время женщина проводит в своей комнате и выходит из нее лишь для того, чтобы совершить гигиенические процедуры. Родственники намерены сделать все, чтобы Елена Яковлевна "до последнего" оставалась в неведении, сообщает "Национальная служба новостей".