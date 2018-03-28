Клоуны в политике: в Конгресс США от Южной Каролины баллотируется артист цирка
28 марта 2018, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что в палату представителей Конгресса США намерен баллотироваться клоун. Речь идет об артисте цирка Стиве Лафе, который хочет представлять свой родной штат Южная Каролина.
Отмечается, что в течение долгих лет мужчина выходил на арену "Цирка Барнума и братьев Ринглинг", затем на три года уезжал работать в Японию, а последнее десятилетие он проводит короткие шоу в своем штате, которые посвящены активной борьбе со школьными издевательствами, передает kp.ru.
Известно, что Стив Лаф является убежденным демократом, который в 2008 и 2012 годах участвовал в избирательной кампании Барака Обамы на добровольных началах. Артист отмечает, что американцы часто говорят, что действующий президент США и члены Конгресса – настоящие клоуны. По его мнению, это действительно так.
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