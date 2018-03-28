Из-за пожара в Кемерово в белорусских городах приспустят флаги
28 марта 2018, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 28 марта, в белорусских городах в знак скорби и солидарности с Россией в связи к трагедией в Кемерово будут приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные программы.
Соответствующее распоряжение ранее отдал глава республики Александр Лукашенко, который убежден, что Белоруссия должна поддержать РФ в столь трудный момент, передает kp.ru.
В администрации белорусского лидера также порекомендовали воздержаться от проведения развлекательных мероприятий, которые планировалось организовать в общественных местах.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в ходе страшного пожара к торговом центре "Зимняя вишня".
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