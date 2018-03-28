В КНР состоялись переговоры Ким Чен Ына и Си Цзиньпина
28 марта 2018, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]
Северокорейский лидер Ким Чен Ын и его жена посетили Китай. Согласно последней информации, глава КНДР прибыл на территорию страны, чтобы лично поздравить председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием.
Кроме того, Ким Чен Ын и его китайский коллега обсудили сложившиеся на Корейском полуострове обстоятельства, передает в среду, 28 марта, "Свободная пресса". Известно также, что политики поделились мнениями о текущей политической ситуации на мировой арене.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай намерен сотрудничать с товарищами из Северной Кореи, чтобы двигаться вперед и получать максимальные выгоды для народов, уточняет "Газета.Ru".
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