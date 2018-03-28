В КНР состоялись переговоры Ким Чен Ына и Си Цзиньпина

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и его жена посетили Китай. Согласно последней информации, глава КНДР прибыл на территорию страны, чтобы лично поздравить председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием.

Кроме того, Ким Чен Ын и его китайский коллега обсудили сложившиеся на Корейском полуострове обстоятельства, передает в среду, 28 марта, "Свободная пресса". Известно также, что политики поделились мнениями о текущей политической ситуации на мировой арене.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай намерен сотрудничать с товарищами из Северной Кореи, чтобы двигаться вперед и получать максимальные выгоды для народов, уточняет "Газета.Ru".