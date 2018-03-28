Воюющая в Донбассе украинская армия вновь атаковала ДНР

Вооруженные силы Украины во вторник подвергли новому обстрелу ряд населенных пунктов, расположенных на территории Донецкой народной республики. Об этом заявили власти самопровозглашенного государства.

В сводках, имеющихся в распоряжении «Русской весны», говорится, что накануне вечером ВСУ открыли огонь из тяжелой артиллерии по окрестностям города Горловка. В результате атаки между ополченцами и украинскими военными вспыхнул стрелковый бой. По предварительной информации, которую озвучила администрация Горловки, противнику удалось повредить несколько жилых домов. Данные о разрушениях и возможных жертвах уточняются.

Кроме того, под обстрелом оказался город Докучаевск. Известно, что киевские силовики использовали вооружение БМП.

Ранее сообщалось, что глава украинского МВД Арсен Аваков озвучил новый план по возвращению территорий ДНР и ЛНР под контроль Киева. По мнению чиновника, в Донбасс нужно направить правоохранительную миротворческую миссию. В ее состав должны войти бойцы Национальной гвардии, подконтрольной ведомству Авакова.