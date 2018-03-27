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Госпитализирован премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

27 марта 2018, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]

Госпитализирован премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
фото: pixabay.com

Сегодня госпитализирован премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. 68-летний Нетаньяху был доставлен в больницу в Иерусалим с симптомами простудного заболевания. Израильский премьер переболел две недели назад.

Но у него опять поднялась высокая температура, начался кашель. Представитель главы правительства Израиля сообщил, что лечащий врач Нетаньяху считает - он не долечился, начался рецидив.

Личный врач израильского премьера решил, что ему необходимо поехать в клинику и пройти обследование.

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