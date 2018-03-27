Австрия никогда не вышлет российских дипломатов

К сожалению, большинство стран Евросоюза, поддавшись давлению США и Великобритании, выслали российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-шпиона Скрипаля. Однако нашлись члены ЕС, которые решили не спешить с выводами и не делать шагов, способных похоронить отношения с Москвой. Самую твёрдую позицию по этому вопросу заняла Австрия.

Как утверждает австрийская пресса, своим поведением Вена демонстрирует уверенность. При этом руководство страны находит в себе смелость утверждать, что не изменит своего решения, «даже если Австрия останется единственной страной в Евросоюзе, придерживающейся такой позиции». По мнению российских экспертов, этому есть несколько объяснений.

Во-первых, Вена подчёркивает признанный мировым сообществом нейтралитет страны. В Австрии понимают необходимость сохранения посреднической роли между Востоком и Западом. Противодействующим сторонам надо будет где-то решать возникшие вопросы, даже если все обычные дипломатические каналы будут закрыты.

Во-вторых, нынешний канцлер Австрии Себастьян Курц на прошедших в октябре 2017 года досрочных парламентских выборах одержал очень уверенную победу. Его Австрийская народная партия заняла первое место. Курц достиг коалиционного соглашения с правой Австрийской партией свободы и стал самым молодым в Европе главой правительства. Он имеет большой запас прочности и может проводить более свободную от США политику в отличие от соседей Австрии.

В-третьих, такому решению наверняка способствовал Берлин. Немцы негласно решили оставить для себя открытым хотя бы одно окно переговоров с Москвой даже в случае полного разрыва отношений. Конечно, сейчас такая ситуация кажется невозможной, но конфликты в мире обостряются и глядя на политику Дональда Трампа исключать уже ничего нельзя.

Именно исходя из этих причин, глава австрийского МИДа Карин Кнайсль подтвердила решение австрийского правительства не высылать российских дипломатов. Более того, она потребовала полноценного расследования обстоятельств отравления в Лондоне Скрипаля и его дочери. При этом она оценила решение Германии о высылке четырех российских дипломатов, как умеренную реакцию – то есть поддержала немцев в их стремлении излишне не накалять ситуацию. В тоже время, г-жа Кнайсль подчеркнула, что решение её страны никак не связано с выражением солидарности в адрес Лондона.