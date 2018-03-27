Актриса жанра для взрослых рассказала о свидании с Трампом

Американская порнозвезда поведала всему миру о своей интимной связи с Дональдом Трампом. Она в подробностях рассказала, как отшлепала президента и ему это понравилось. За полторы недели до выборов актрисе заплатили за молчание, а также угрожали.

Судя по всему, свидание порноактрисы Сторми Дэниэлс и президента было весьма интересным. Трамп сначала рассказывал о себе, затем хвастался своей фотографией на обложке журнала. В ответ на это звезда эротических фильмов приказала ему снять штаны, что и сделал президент, и отшлепала его. По словам 39-летней женщины, президенту все это действо и случившийся после секс доставили огромное удовольствие. Кстати, данная встреча состоялась лишь через несколько месяцев после того, как Мелания родила сына.

Незадолго до выборов люди Трампа заплатили порнозвезде 130 тыс. долларов за молчание. Кроме того, ей не раз угрожали. Однако через какое-то время история все равно начала всплывать, и вот сейчас Сторми Дэниэлс дала сенсационное интервью, чтобы внести ясность и защитить себя.