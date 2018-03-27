Украинский министр назвал Крым и Кубань украинскими
27 марта 2018, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал Крым и Кубань украинскими. По мнению Омельяна, Крымский мост, строящийся через Керченский пролив, соединит "украинский Крым и украинскую Кубань".
Украинский министр назвал примерную сумму, которую потеряет Украина от строительства и последующего введения в эксплуатацию Крымского моста.
По предварительным подсчётам Омельяна, убытки исчисляются десятками миллионов гривен, - передаёт RT cо ссылкой на украинские СМИ. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил: "С политической точки зрения, я вижу, что этот мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань".
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