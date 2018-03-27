Украинский министр назвал Крым и Кубань украинскими

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал Крым и Кубань украинскими. По мнению Омельяна, Крымский мост, строящийся через Керченский пролив, соединит "украинский Крым и украинскую Кубань".

В Госдуме ответили на угрозы Киева заблокировать Крымский мост

По предварительным подсчётам Омельяна, убытки исчисляются десятками миллионов гривен, - передаёт RT cо ссылкой на украинские СМИ. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил: "С политической точки зрения, я вижу, что этот мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань".