Визит главы МИД Украины в Нью-Йорк неожиданно отменен

27-28 марта Климкин должен был посетить Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета безопасности ООН «Совместные действия для повышения эффективности операций ООН по поддержанию мира».

«Запланированный на 27–28 марта визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Нью-Йорк отменен», — говорится в сообщении пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства. Спикер МИДа Марьяна Беца уточнила, что отмена визита связана с ухудшением состояния здоровья Климкина, он «приболел». Климкина заменит постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Сообщение об отмене двухдневного американского турне Климкина комментируют в соцсетях украинцы. Многие пользователи решили напугать главу МИД, с сарказмом напомнив ему о том, как экс-глава Госдепа Рекс Тиллерсон заболел во время своего африканского турне в начале марта, а после этого последовала его отставка. Многие высказали предположение, что скоро Киев объявит о «деле Климкина», а британский премьер Тереза Мэй и киевские власти «все свалят на Россию».