Власти Болгарии отозвали своего посла в РФ Бойко Коцева для консультаций
27 марта 2018, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Болгарии отозвали посла в РФ Бойко Коцева для консультаций. Болгарский премьер-министр Бойко Борисов сначала по телефону обсудил с главой болгарской дипмиссии в России ситуацию вокруг дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
После разговора по телефону, посла Болгарии в России Бойко Коцева вызвали в Софию.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что ни одна страна не предоставила доказательств вины России по делу об отравлении Скрипаля в Великобритании.
Однако страны Западной Европы, США и Канада в знак солидарности с Великобританией выслали более 130 российских дипломатов. Болгария до сегодняшнего дня в их число не входила.
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