Власти Болгарии отозвали своего посла в РФ Бойко Коцева для консультаций

Власти Болгарии отозвали посла в РФ Бойко Коцева для консультаций. Болгарский премьер-министр Бойко Борисов сначала по телефону обсудил с главой болгарской дипмиссии в России ситуацию вокруг дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. МИД: ни одно государство не предоставило доказательств вины РФ в "деле Скрипаля"

После разговора по телефону, посла Болгарии в России Бойко Коцева вызвали в Софию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что ни одна страна не предоставила доказательств вины России по делу об отравлении Скрипаля в Великобритании.

Однако страны Западной Европы, США и Канада в знак солидарности с Великобританией выслали более 130 российских дипломатов. Болгария до сегодняшнего дня в их число не входила.