США решили перевести энергетику Украины на навоз и дрова

Агентство США по международному развитию объявило тендер на обеспечение энергетической безопасности Украины и ее защиту от «российской агрессии». Сумма контракта – 19 млн долларов.

Контракт предполагает реформы украинского законодательства в топливной сфере и переход на альтернативные и возобновляемые источники энергии, в том числе биомассу. Вашингтон серьезно опасается, что критические проблемы с отоплением на Украине могут быть использованы «страной-агрессором» для того, чтобы привести к власти пророссийские силы.

«Сбои в работе систем теплоснабжения могут дестабилизировать грядущие политические выборы на Украине», говорится в тексте контракта. Соответственно, обеспокоенные таким положением дел Штаты объявили заботу об энергетике Украины «одним из главных приоритетов внешней политики США», пишет RT.

Вопрос энергетической независимости Украины от поставок российского газа называется в документе «вопросом национальной безопасности страны». Американские инвестиции будут направлены на замену газа и угля на биомассу (сухой навоз, дрова и отходы сельского хозяйства).