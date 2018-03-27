Эрдоган: Турция все еще хочет вступить в Евросоюз
27 марта 2018, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сделал важное заявление. По словам политика, которые он произнес в рамках саммита Турция – ЕС в Варне, его страна все еще хочет стать членом Европейского Союза.
Эрдоган подчеркнул, что вступление в ЕС по-прежнему является важной стратегической целью Анкары, передает во вторник, 27 марта, kp.ru.
Президент Турции также надеется, что позади остались непростые отношения с Брюсселем. Он добавил, что для Евросоюза стала бы огромной ошибкой попытка вытолкнуть его страну за пределы политики расширения. Эрдоган считает, что лидерам европейских стран необходимо наконец разрушить искусственно возведенные преграды к членству в ЕС.
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