Эрдоган: Турция все еще хочет вступить в Евросоюз

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сделал важное заявление. По словам политика, которые он произнес в рамках саммита Турция – ЕС в Варне, его страна все еще хочет стать членом Европейского Союза.

Эрдоган подчеркнул, что вступление в ЕС по-прежнему является важной стратегической целью Анкары, передает во вторник, 27 марта, kp.ru.

Президент Турции также надеется, что позади остались непростые отношения с Брюсселем. Он добавил, что для Евросоюза стала бы огромной ошибкой попытка вытолкнуть его страну за пределы политики расширения. Эрдоган считает, что лидерам европейских стран необходимо наконец разрушить искусственно возведенные преграды к членству в ЕС.