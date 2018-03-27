Аваков озвучил новый украинский план по захвату Донбасса
27 марта 2018, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков озвучил новый план по возвращению территорий Донецкой и Луганской народных республик под контроль Киева. С соответствующим заявлением чиновник выступил в Международном центре подготовки Национальной гвардии.
Аваков признал, что проблему Донбасса нельзя решить силовым путем, передает информационное агентство «Новороссия». По словам главы МВД, украинская власть сможет вернуть в состав страны отколовшиеся территории только посредством правоохранительной миротворческой миссии. Арсен Аваков отметил, что в состав данной миссии должны войти силы Нацгвардии. Министр призвал представителей воинского формирования быть готовыми к выполнению миротворческих функций.
Ранее во вторник сообщалось, что Вооруженные силы Украины снова обстреляли ДНР, на этот раз под огнем оказался город Горловка. В результате новой атаки военных погибли два человека. Смертельные ранения получили боец ополчения народной республики и представительница гражданского населения, 66-летняя женщина.
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