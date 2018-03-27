Посол США в России рассказал, почему не отложили высылку российских дипломатов
27 марта 2018, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]
Посол США в России Джон Хантсман прокомментировал, почему объявление ряда стран о высылке российских дипломатов не могло быть перенесено на другой день в связи с трагедией в Кемерово.
По словам Джона Хантсмана, время объявления этой акции (и других подобных) всегда сложно скоординировать, потому что в ней много участников. «Такое решение приняли не только США, но и более десятка других стран. Мы пришли к общему мнению, что такой ответ уместен», - сообщил посол США.
Хантсман также подчеркнул, что еще никогда не видел «столь четко скоординированного и комплексного ответа на подобный инцидент». Он считает, что количество стран, проведших собственный обзор «дела Скрипаля» и одновременно объявивших о высылке российских дипломатов, говорит о чем-то экстраординарном, передает RT.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес