Посол США в России рассказал, почему не отложили высылку российских дипломатов

Посол США в России Джон Хантсман прокомментировал, почему объявление ряда стран о высылке российских дипломатов не могло быть перенесено на другой день в связи с трагедией в Кемерово. США высылают 60 российских дипломатов, подтвердил посол РФ

По словам Джона Хантсмана, время объявления этой акции (и других подобных) всегда сложно скоординировать, потому что в ней много участников. «Такое решение приняли не только США, но и более десятка других стран. Мы пришли к общему мнению, что такой ответ уместен», - сообщил посол США.

Хантсман также подчеркнул, что еще никогда не видел «столь четко скоординированного и комплексного ответа на подобный инцидент». Он считает, что количество стран, проведших собственный обзор «дела Скрипаля» и одновременно объявивших о высылке российских дипломатов, говорит о чем-то экстраординарном, передает RT.