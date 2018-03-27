Обнародованы данные о потерях ополченцев ДНР в результате новой атаки ВСУ

Вооруженные сил Украины снова обстреляли территорию Донецкой народной республики, в результате атаки погибли два человека. Такие данные в разговоре со СМИ озвучил замглавы оперативного командования самопровозглашенного государства Эдуард Басурин.

Видео выступления Басурина на брифинге опубликовано на YouTube. По словам спикера армии ДНР, в воскресенье украинские военные открыли огонь из зенитной установки по городу Горловка. Под обстрелом погиб один ополченец. Кроме того, смертельные ранения получила представительница гражданского населения, 66-летняя пенсионерка.

Эдуард Басурин предрек, что активность противника на горловском направлении будет усиливаться. Такое предположение собеседник журналистов сделал на основании того, что силовики продолжают перебрасывать на линию соприкосновения артиллерию. Представитель ДНР призвал международных наблюдателей обратить внимание на данный факт.

Ранее СМИ сообщили о том, что ВСУ начали отрабатывать действия по захвату неподконтрольной Киеву территории Донбасса вместе с военными из прибалтийских государств.