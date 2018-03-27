Эксперт назвал страны, которые в будущем сохранят военное превосходство
27 марта 2018, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]
Специалист назвал пять мировых государств, которые смогут сохранить свое военное превосходство к 2030 году. Список, основанный на последних данных, недавно составил военный эксперт Роберт Фарли.
Наиболее сильными армиями, по мнению специалиста, в будущем будут располагать Соединенные Штаты Америки, Россия, Франция, Индия, а также Китай, передает "Свободная пресса". Фарли подчеркнул, что в течение следующих двенадцати лет именно эти страны будут иметь самые мощные вооруженные силы в мире.
Эксперт считает, что образцовой можно назвать американскую армию, поскольку военные имеют огромный опыт проведения операций, а также располагают весьма большим бюджетом и современной техникой, уточняет "Экономика сегодня".
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