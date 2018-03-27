Сильная Россия не нравится США и Британии, считает Анатолий Антонов

Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что так называемое «дело Скрипаля» явилось лишь удобным предлогом для высылки российских дипломатов из этой страны.

«Официальные представители администрации откровенно обосновали закрытие Генерального консульства России «его близостью к базе подводных лодок и производствам крупнейшего оборонного подрядчика – «Боинга». Так какая здесь связь с делом отравленного британского агента Скрипаля и его дочери?», - посол РФ в Вашингтоне выразил недоумение на своей странице в Facebook.

Накануне, 26 марта, США объявили о высылке закрытии генконсульства России в Сиэтле и о высылке 60 российских дипломатов по обвинению в шпионаже. Анатолий Антонов уверен, что массовая высылка российских дипломатов из 16 стран ЕС, а также некоторых других, включая США – заранее спланированный ход, пишет РИА Новости.

«Внутренние проблемы, от которых Лондон и Вашингтон пытаются отвлечь внимание «русской угрозой», никуда не денутся. Нашим оппонентам не нравится сильная и мощная Россия», - подытожил Анатолий Антонов.