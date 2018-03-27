Самая разыскиваемая преступница Евросоюза была поймана в Испании
27 марта 2018, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]
Самая разыскиваемая преступница Европы была задержана сотрудниками правоохранительных органов Испании. Согласно последней информации осведомленных источников, речь идет о женщине по имени Таня Варела.
Уточняется, что задержание в муниципалитете Виланова-и-ла-Желтру произвела каталонская полиция. Варела подозревается в торговле наркотическими веществами и отмывании крупных сумм, передает портал "Свободная пресса". Чтобы арестовать преступницу, были выданы сразу три ордера. Известно, что она находится в бегах уже семь лет.
Как сообщает издание "Известия", Таня Валера является единственной женщиной, имя которой включено в список семидесяти лиц, наиболее разыскиваемых правоохранительными органами Евросоюза.
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