Самая разыскиваемая преступница Евросоюза была поймана в Испании

Самая разыскиваемая преступница Европы была задержана сотрудниками правоохранительных органов Испании. Согласно последней информации осведомленных источников, речь идет о женщине по имени Таня Варела.

Уточняется, что задержание в муниципалитете Виланова-и-ла-Желтру произвела каталонская полиция. Варела подозревается в торговле наркотическими веществами и отмывании крупных сумм, передает портал "Свободная пресса". Чтобы арестовать преступницу, были выданы сразу три ордера. Известно, что она находится в бегах уже семь лет.

Как сообщает издание "Известия", Таня Валера является единственной женщиной, имя которой включено в список семидесяти лиц, наиболее разыскиваемых правоохранительными органами Евросоюза.