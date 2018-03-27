Джонсон поблагодарил страны, выславшие российских дипломатов
27 марта 2018, 08:07 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая в понедельник вечером в британском парламенте, поблагодарил страны, выславшие российских дипломатов.
«Я говорю сейчас не только от своего лица, но и от лица всех парламентариев, я выражаю глубокую признательность этим странам. Страны, которые решили выслать российских дипломатов, сознательно рискнули навлечь на себя возмездие Кремля», - подчеркнул глава МИД Великобритании.
Накануне, 26 марта, 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия и Украина организованно объявили о высылке российских дипломатов из своих стран. Международный скандал спровоцировала Великобритания, первой выславшая сотрудников дипломатического представительства России в Лондоне после того как обвинила Россию в отравлении бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет РИА Новости.
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