Премьер Словакии объяснил, почему не выслал российских дипломатов

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини объяснил, почему Словакия не выслала российских дипломатов вопреки общей линии ЕС.

Петер Пеллегрини ответил на критику оппозиции в парламенте и на обвинения в том, что Словакия не объявила о высылке российских дипломатов, как это вчера организованно сделали 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия и Украина. «Хочу всех вас заверить, что Словакия будет поступать ответственно. Но мы декларировали ясно, что не будем поддаваться никакому давлению и делать излишние театральные жесты», - сказал премьер Словакии.

Одной только убежденности в высокой вероятности того, что за отравление Скрипаля ответственна Россия, Словакии недостаточно. Поэтому Словакия подготовила возможные дальнейшие шаги и заняла выжидательную позицию, пояснил Пеллегрини. Премьер также напомнил, что Словакия не единственная страна, которая воздержалась от высылки российских дипломатов: в Евросоюз входят 28 стран, и 12 из них не объявляли о таком решении, пишет РИА Новости.

На сегодняшнюю дату в МИД республики вызван посол России в Словакии Алексей Федотов. Если Словакия сочтет нужным предпринять дальнейшие шаги, она их предпримет, заверил Петер Пеллегрини критикующую сторону.