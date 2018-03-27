Пентагон счел абсурдными и оскорбительными заявления российских военных о разработке нервно-паралитического вещества "Новичок" в США. Предполагается, что им отравили экс-полковника ГРУ Скрипаля.

Представитель пресс-службы американского оборонного ведомства Мишель Балданца отметила, что слова о причастности Пентагона к разработке вышеуказанного вещества являются оскорбительными и ложными, передает во вторник, 27 марта, РИА "Новости".

В минувшее воскресенье глава лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны РФ Игорь Рыбальченко сообщил, что еще в конце прошлого века в Штатах проводилась разработка газа "Новичок". Более того, существуют документы, подтверждающие данный факт.