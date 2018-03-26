Россия способна поглотить Украину, считают в Вест-Пойнте

Старейшая из пяти военных академий США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк) выпустила для американской армии пособие в виде комиксов, посвящённое сценариям недалёкого будущего. Украина изображена в составе России.

Один из комиксов рассказывает о противостоянии России и США в 2027 году: русские препятствуют объединению Молдавии и Румынии, атакуя размещённых в регионе американцев. Какую роль в данном конфликте играет Украина? Самую положительную! Её как самостоятельного государства в 2027 году попросту не существует: она закрашена общим с Россией цветом – зелёным (так обозначают Россию на американских картах). Тот факт, что возможное столкновение русских и американцев показано не на основе реального Донбасского конфликта, позволяет предположить, что американские военные стратеги из Вест-Пойнта не рассматривают его как почву для войны с русскими. Этим комиксом они как будто говорят: Украина нам не нужна, забирайте.