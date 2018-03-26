Мэй обрисовала неутешительные перспективы для Скрипаля и его дочери

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице в критическом состоянии и, возможно, никогда не поправятся полностью, сообщила премьер-министр Британии Тереза Мэй в парламенте. Посольство: Лондон фактически подтвердил разработку боевых отравляющих веществ

По словам Мэй, от действия нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль, могли пострадать более 130 человек.

Живущий в США химик Вил Мирзаянов, который считается одним из основных разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», ранее заявлял, что людей после отравления этим газом практически невозможно излечить.