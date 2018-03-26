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Мэй обрисовала неутешительные перспективы для Скрипаля и его дочери

26 марта 2018, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]

Мэй обрисовала неутешительные перспективы для Скрипаля и его дочери

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице в критическом состоянии и, возможно, никогда не поправятся полностью, сообщила премьер-министр Британии Тереза Мэй в парламенте.

Посольство: Лондон фактически подтвердил разработку боевых отравляющих веществ

Посольство: Лондон фактически подтвердил разработку боевых отравляющих веществ

По словам Мэй, от действия нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль, могли пострадать более 130 человек.

Живущий в США химик Вил Мирзаянов, который считается одним из основных разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», ранее заявлял, что людей после отравления этим газом практически невозможно излечить.

Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?

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//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

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Три страны Евросоюза вызвали в МИД российских послов

Три страны Евросоюза вызвали в МИД российских послов

Послов России, представляющих нашу страну в Польше, Литве и Латвии, вызвали в МИД стран. Причина вызовов пока не сообщается. Ранее несколько стран сообщили, что готовы выслать дипломатов РФ.

//В мире

В ЕС планируют принятие дополнительных мер против России

В ЕС планируют принятие дополнительных мер против России

Страны Евросоюза начали массово высылать российских дипломатов. И раздумывать, какие дополнительные меры против России они могут еще предпринять, если Россия снова вдруг не испугается.

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Пресса США: Русские понимают только одно – когда им давишь ботинком на шею

Пресса США: Русские понимают только одно – когда им давишь ботинком на шею

Американская пресса очень агрессивно комментирует решение о высылке 60 российских дипломатов. Особенно отличилась газета The Washington Post, которая сумела побить собственные рекорды хамства и наглости.

//В мире

Мэй обрисовала неутешительные перспективы для Скрипаля и его дочери

Мэй обрисовала неутешительные перспективы для Скрипаля и его дочери

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице в критическом состоянии и, возможно, никогда не поправятся полностью, сообщила премьер-министр Британии Тереза Мэй в парламенте.

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//В мире

Россия способна поглотить Украину, считают в Вест-Пойнте

Россия способна поглотить Украину, считают в Вест-Пойнте

Старейшая из пяти военных академий США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк) выпустила для американской армии пособие в виде комиксов, посвящённое сценариям недалёкого будущего. Украина изображена в составе России.

//Шоу-бизнес

Садальский поведал об интригах и скандале вокруг преемника Табакова

Садальский поведал об интригах и скандале вокруг преемника Табакова

Актер Станислав Садальский вмешался в скандал относительно преемника покойного Олега Табакова. Он рассказал о страстях, которые кипят в МХТ им. Чехова, где Табаков на протяжении 18 лет являлся худруком.

//Общество

Смерть «гениального афериста»: где Мавроди спрятал деньги вкладчиков «МММ»?

Смерть «гениального афериста»: где Мавроди спрятал деньги вкладчиков «МММ»?

В Москве скончался Сергей Мавроди, основатель крупнейшей в истории России финансовой пирамиды «МММ». По данным СМИ, бизнесмен в 1990-е годы украл у своих соотечественников почти 150 млрд рублей.

//Шоу-бизнес

Лолита отдаст гонорар за концерт в Перми семье погибшего в Кемерово

Лолита отдаст гонорар за концерт в Перми семье погибшего в Кемерово

Певица Лолита официально заявила, что отдаст весь гонорар, полученный за свое выступление в Перми, родственникам одного погибшего гражданина в огне на пожаре в Кемерово. Артистка начала свой концерт с минуты молчания.

//Общество

Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре в Кемерово

Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре в Кемерово

Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразили соболезновния родным и близким погибших при пожаре в торгово-развекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово.

//Непознанное

Уфолог обнаружил на поверхности Луны колесо

Уфолог обнаружил на поверхности Луны колесо

Уфолог, известный своим видеоканалом в сети интернет под ником Streetcap1 разместил очередную видеозапись, на которой чётко виден на поверхности Луны предмет, очень напоминающий колесо.

//Новости партнеров

//Расследования

Соцсети о трагедии в Кемерове: Нам билбордов не хватит спрашивать

Соцсети о трагедии в Кемерове: Нам билбордов не хватит спрашивать

О случившемся в Кемерове в Сети говорят больше и искреннее, чем на федеральных каналах. Многие опровергают официальную статистику и утверждают, что погибших – более трехсот человек, и большинство - дети.

//Криминал

Охранник ТЦ в Кемерово, который отключил систему оповещения, задержан

Охранник ТЦ в Кемерово, который отключил систему оповещения, задержан

По делу о трагедии в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово задержан сотрудник ЧОПа, отключивший систему оповещения при пожаре в торговом центре. Он стал пятым задержанным по делу.

//Шоу-бизнес

"Не смогла встать": Юлия Пересильд отменила спектакль из-за проблем со здоровьем

"Не смогла встать": Юлия Пересильд отменила спектакль из-за проблем со здоровьем

Юлия Пересильд принесла зрителям извинения за срыв спектакля «Солнечная линия». Актриса накануне должна была отыграть на пару с Андреем Бурковским пьесу дважды. После первого спектакля Пересильд почувствовала себя плохо.

//Общество

Подписчики российского посольства решат, какое консульство США закрыть

Подписчики российского посольства решат, какое консульство США закрыть

Российское посольство в США открыло в своем твиттере голосование по закрытию американских дипмиссий. Больше всего пользователей предлагают ликвидировать консульство в Петербурге.

//Политика

Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай, впервые с избрания покинув свою страну

Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай, впервые с избрания покинув свою страну

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай. При этом никакой подробной информации о визите пока нет. Как отмечают СМИ, Ким Чен Ын впервые за последние 7 лет покинул территорию страны.

//Криминал

Почему тела погибших в Кемерово выдают под подписку о неразглашении

Почему тела погибших в Кемерово выдают под подписку о неразглашении

В соцсетях активно обсуждается информация о том, что тела погибших отдают близким лишь на условиях подписания некой «бумаги о соблюдении секретности». Следственный комитет России подтвердил эту информацию.

//live

«Мавроди, Басаев, Хаттаб, Ельцин...»

«Мавроди, Басаев, Хаттаб, Ельцин...»

На 63-м году умер Сергей Мавроди, известный тем, что в «святые 90-е гг.» основал финансовую пирамиду «МММ», от деятельности которой пострадало от 15 до 20 миллионов человек. Вопрос: «Чем вам запомнился Сергей Мавроди?»

//Общество

Общественники Крыма проверят местные торговые центры после трагедии в Кемерово

Общественники Крыма проверят местные торговые центры после трагедии в Кемерово

После трагедии в Кемерово группа крымских общественников проверит местные торговые центры. Люди будут ходить и снимать на видео противопожарное состояние объектов, сообщают «Аргументы недели – Крым».

//Новости СМИ2

//Политика

Клинцевич считает, что у США нет больше шансов для нормализации отношений с РФ

Клинцевич считает, что у США нет больше шансов для нормализации отношений с РФ

Соединенные Штаты не использовали последний шанс для нормализации отношений с Россией, высылая шестьдесят российских дипломатов из страны, считает сенатор Франц Клинцевич.

//Политика

В Лондоне начались аресты "сомнительного" российского имущества

В Лондоне начались аресты "сомнительного" российского имущества

Великобритания выдала ордера на арест имущества граждан России, происхождение которого неизвестно. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Таллине министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

//Криминал

Песков прокомментировал слухи о запрете Кремлем "плохих новостей" из Кемерово

Песков прокомментировал слухи о запрете Кремлем "плохих новостей" из Кемерово

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отказ федеральных телеканалов менять сетку вещания после первых сообщений о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

//Общество

Олигарх Хубутия может быть замешан в шпионской интриге

Олигарх Хубутия может быть замешан в шпионской интриге

Миллиардер Михаил Хубутия оказался в центре шпионского скандала. В сеть попало видео, на котором человек, похожий на Хубутия, передает конверт человеку, похожему на главу российского подразделения американской организации Transparency International Антона Поминова.

//Политика

Некрасов об отравлении Скрипаля: кто-то пытался подставить Путина и Россию

Некрасов об отравлении Скрипаля: кто-то пытался подставить Путина и Россию

Дмитрий Некрасов, представляющий либеральную позицию в интервью «АН» озвучил свою версию по поводу отравления Сергея Скрипаля.

//Происшествия

Опубликовано видео с задержанного Украиной российского судна

Опубликовано видео с задержанного Украиной российского судна

Пограничники Незалежной заявили, что задержали рыболовецкое судно под флагом России в украинской части территориальных вод Азовского моря. Госпогранслужба Украины опубликовала видео задержания.

//Новости Redtram

//Спорт

Большой спорт для самых маленьких

Большой спорт для самых маленьких

Когда проходишь мимо многочисленных ледовых дворцов, спортивных комплексов – больших, стеклянных – сразу и не подумаешь, что это за здание. Они больше напоминают какой-то театр или музей. На мысли о спорте наталкивают разве что смеющиеся дети и их родители с экипировкой в спортивной сумке

//Политика

Джонсон назвал высылку российских дипломатов крупнейшей в истории

Джонсон назвал высылку российских дипломатов крупнейшей в истории

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на своей странице в твиттере заявил, что масштабная высылка российских дипломатов рядом западных стран войдет в историю.

//Политика

МИД: Москва ответит на высылку российских дипломатов

МИД: Москва ответит на высылку российских дипломатов

Министерство иностранных дел России, комментируя высылку российских дипломатов, заявило, что это недружественный шаг, который не пройдет бесследно, Москва на него отреагирует.

//В мире

Ставшая ясновидящей внучка Сталина сделала предсказание о Третьей мировой

Ставшая ясновидящей внучка Сталина сделала предсказание о Третьей мировой

Третья мировая война начнется после того, как будет снесена «ближняя дача» Иосифа Сталина в московском районе Кунцево. Такое предсказание сделала Крис Эванс, единственная внучка государственного деятеля.

//Политика

В ОП считают высылку дипломатов РФ вопиющим нарушением

В ОП считают высылку дипломатов РФ вопиющим нарушением

Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина прокомментировала высылку российских дипломатов.

//Непознанное

Уфологи: рисунки индейцев Апачи доказали факт существования инопланетян

Уфологи: рисунки индейцев Апачи доказали факт существования инопланетян

Уфологи проводили исследования наскальных рисунков, сделанных индейцами Апачи. Как выяснилось, к этим американским племенам прилетали более тысячи лет назад инопланетяне.

//Политика

Российских дипломатов высылают 14 стран ЕС

Российских дипломатов высылают 14 стран ЕС

Власти 14 стран, входящих в ЕС, решили выслать российских дипломатов из-за отравления 4 марта в британском Солсбери 66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии.

//В мире

СМИ раскрыли роль иностранных военных в подготовке ВСУ к вторжению в Донбасс

СМИ раскрыли роль иностранных военных в подготовке ВСУ к вторжению в Донбасс

Пресс-служба Вооруженных сил Украины опубликовала фотографии совместных учений с иностранными военными. Из комментария к снимкам следует, что силовики отрабатывают методы освобождения населенных пунктов.

//Экономика

Дмитрий Некрасов: у России есть пути выхода из экономического кризиса

Дмитрий Некрасов: у России есть пути выхода из экономического кризиса

Известный экономист и политик, постоянный участник шоу «Воскресный вечер» на телеканале «Россия – 1» Дмитрий Некрасов в интервью «Аргументам Недели» озвучил три основных шага по выходу из экономического кризиса.

//В мире

Народный трибунал Украины выдвинул обвинения против Порошенко

Народный трибунал Украины выдвинул обвинения против Порошенко

Украинский народный трибунал (УНТ) начал судебные заседания по расследованию военных преступлений Петра Порошенко и его режима против собственного народа. Обвиняемые в суд не явились.

//Политика

США высылают 60 российских дипломатов, подтвердил посол РФ

США высылают 60 российских дипломатов, подтвердил посол РФ

В связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, всего 60 человек, заявил чиновник Белого дома.

//Криминал

Мошенники собирают деньги для пострадавших в Кемерово, предупреждает МВД

Мошенники собирают деньги для пострадавших в Кемерово, предупреждает МВД

Мошенники в социальных сетях начали собирать деньги на похороны жертв пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" и для семей пострадавших. Они представляются родственниками.

//Мнение

Политик Дмитрий Некрасов рассказал о выборах, Путине и отравлении Скрипаля

Политик Дмитрий Некрасов рассказал о выборах, Путине и отравлении Скрипаля

Известный экономист и политик Дмитрий Некрасов рассказал в видео-интервью "Аргументам Недели" о коррупции и путях выхода из экономического кризиса, о Путине, Собчак и ближайшем будущем России.

//В мире

Жители Киева приносят цветы к посольству РФ

Жители Киева приносят цветы к посольству РФ

В Киеве люди приносят цветы, игрушки и записки со словами соболезнования родственникам и близким погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Трагедия унесла жизни 64 человек.

//Происшествия

СК выявил нарушения при вводе в эксплуатацию кемеровского ТЦ "Зимняя вишня"

СК выявил нарушения при вводе в эксплуатацию кемеровского ТЦ "Зимняя вишня"

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала о серьезных нарушениях, допущенных, как при вводе сгоревшего ТЦ в Кемерово в эксплуатацию, так и в процессе его работы.

//В мире

В американскую тюрьму посадили 200 бойцовых петухов

В американскую тюрьму посадили 200 бойцовых петухов

Две сотни петухов оказались за решеткой за участие в петушиных боях в результате полицейского рейда в штате Арканзас, США. Теперь птицы ждут решения суда вместе с подозреваемыми в организации боев.

//Культура

Машков объяснил, почему не занял место Олега Табакова в МХТ имени Чехова

Машков объяснил, почему не занял место Олега Табакова в МХТ имени Чехова

Главным преемником Олега Табакова называли актера Владимира Машкова — поклонники и артисты не скрывали, что именно его хотели бы видеть в роли художественного руководителя.

//В мире

Чехия придумала, как Россия ответит за Скрипаля

Чехия придумала, как Россия ответит за Скрипаля

Чехия придумала, как поддержать Лондон в «деле Скрипаля», не высылая из страны российских дипломатов. Чехия будет высылать сотрудников российских спецслужб, работающих под прикрытием.

//Политика

На территории Армении появится российская военная полиция

На территории Армении появится российская военная полиция

Подразделения военной полиции формируются на российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.

//Общество

Польша и Прибалтика наплевали на гибель российских детей

Польша и Прибалтика наплевали на гибель российских детей

Руководство ЕС решило не откладывать высылку российских дипломатов из-за трагедии в Кемерово. А Польшу и страны Прибалтики не остановила даже гибель российских детей – прямо в тот момент, когда на Кузбассе объявили трёхдневный траур, в МИДы этих стран были вызваны российские послы.

//Общество

Виктор Логинов выразил соболезнования землякам в Кемерове

Виктор Логинов выразил соболезнования землякам в Кемерове

Актер и телеведущий Виктор Логинов, уроженец города Кемерово, выразил своим землякам соболезнования в связи с унесшей десятки жизней трагедией в ТЦ «Зимняя вишня», где 25 марта произошел пожар.

//Расследования

Видео начала пожара в кемеровском торговом центре опубликовано в сети

Видео начала пожара в кемеровском торговом центре опубликовано в сети

В понедельник в сети появилось видео, на котором можно увидеть начало возгорания в ТЦ "Зимняя вишня". Пожар вспыхнул в здании в минувшее воскресенье, однако спасатели работают на месте до сих пор.

//Общество

Бывших сотрудников Совмина Республики Крым осудили за майнинг биткоинов

Бывших сотрудников Совмина Республики Крым осудили за майнинг биткоинов

Бывшие сотрудники аппарата Совета министров Республики Крым признаны виновными в незаконном получении криптовалюты.

//Общество

Пострадавших в Кемерово детей отправят в "Артек"

Пострадавших в Кемерово детей отправят в "Артек"

Директор МДЦ «Артек» Алексей КАСПРЖАК предложил заместителю губернатора Кемеровской области отправить в лагерь детей, пострадавших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

//Общество

Леня Голубков из рекламы МММ прокомментировал смерть Мавроди

Леня Голубков из рекламы МММ прокомментировал смерть Мавроди

Актер Владимир Пермяков, ставший известным на всю страну благодаря роли Лени Голубкова из рекламной серии финансовой пирамиды МММ, прокомментировал смерть ее основателя Сергея Мавроди.

//Расследования

Пушков жестко высказался о пожаре в кемеровском торговом центре

Пушков жестко высказался о пожаре в кемеровском торговом центре

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался сегодня о трагедии, которая произошла в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" в минувшее воскресенье.

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