Мэй обрисовала неутешительные перспективы для Скрипаля и его дочери
26 марта 2018, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице в критическом состоянии и, возможно, никогда не поправятся полностью, сообщила премьер-министр Британии Тереза Мэй в парламенте.
По словам Мэй, от действия нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль, могли пострадать более 130 человек.
Живущий в США химик Вил Мирзаянов, который считается одним из основных разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», ранее заявлял, что людей после отравления этим газом практически невозможно излечить.
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