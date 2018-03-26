Пресса США: Русские понимают только одно – когда им давишь ботинком на шею

Американская пресса очень агрессивно комментирует решение Дональда Трампа о высылке 60 российских дипломатов из США. Особенно отличилась газета The Washington Post. Это издание традиционно сильнее всех критикует Москву, однако сейчас оно сумело побить собственные рекорды хамства и наглости.

Газета предоставила слово некому Майклу Сулику, в прошлом возглавлявшему национальную службу тайных операций ЦРУ и руководившему резидентурой в Москве. По словам этого экс-шпиона, администрация Трампа своим решением подаёт два сигнала. Первый – Белый дом показывает, что он солидарен с Британией. Второй – предупреждает Кремль, что нельзя просто так отравлять людей. Тем не менее, как считает Сулик, «русские всегда действуют по принципу взаимности. Всегда око за око, зуб за зуб». В итоге Путин, скорее всего, и в этом решении Трампа увидит лишь временную неудачу – со временем Кремль найдёт замену своим дипломатам и разведчикам.

Поэтому бывший резидент ЦРУ в Москве советует своему правительству пойти на более агрессивные действия и принять меры, которые смогли бы нанести «настоящий экономический вред России». Это помогло бы добиться того, что Путин попадёт в неловкое положение на мировой арене: «Русские понимают только одно – когда ставишь им ногу в ботинке на шею и начинаешь давить», – заявил Сулик газете The Washington Post.

Что ж, похоже, именно так считает вся элита США. Поэтому не стоит серьёзно относиться к словам американского посла в Москве Джона Хантсмана о том, что Вашингтон «готов сотрудничать с Россией, чтобы улучшить наши отношения. Но это возможно только, если Россия станет более ответственным партнером». Всё это обычное дипломатическое лицемерие.