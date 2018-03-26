Ставшая ясновидящей внучка Сталина сделала предсказание о Третьей мировой
26 марта 2018, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]
Третья мировая война начнется после того, как будет снесена «ближняя дача» Иосифа Сталина в московском районе Кунцево. Такое предсказание сделала Крис Эванс, единственная внучка советского государственного деятеля.
По словам 47-летней Эванс, видение, в котором фигурировала дача, пришло к ней в ночь на 2 марта текущего года. Женщина уверяет, что правоту ее прогноза подтвердили другие американские экстрасенсы.
Издание eg.ru пишет, что наследница эмигрировавшей в США дочери Сталина Светланы Аллилуевой стала ясновидящей несколько лет назад во время прохождения курса лечения от онкологического заболевания. Эванс специализируется на поиске пропавших людей по фотографиям и снятии головных болей путем наложения рук. Американская пресса утверждает, что внучка Сталина страдает зависимостью от запрещенных препаратов.
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