Ставшая ясновидящей внучка Сталина сделала предсказание о Третьей мировой

Третья мировая война начнется после того, как будет снесена «ближняя дача» Иосифа Сталина в московском районе Кунцево. Такое предсказание сделала Крис Эванс, единственная внучка советского государственного деятеля.

По словам 47-летней Эванс, видение, в котором фигурировала дача, пришло к ней в ночь на 2 марта текущего года. Женщина уверяет, что правоту ее прогноза подтвердили другие американские экстрасенсы.

Издание eg.ru пишет, что наследница эмигрировавшей в США дочери Сталина Светланы Аллилуевой стала ясновидящей несколько лет назад во время прохождения курса лечения от онкологического заболевания. Эванс специализируется на поиске пропавших людей по фотографиям и снятии головных болей путем наложения рук. Американская пресса утверждает, что внучка Сталина страдает зависимостью от запрещенных препаратов.