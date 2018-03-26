СМИ раскрыли роль иностранных военных в подготовке ВСУ к вторжению в Донбасс

Пресс-служба Вооруженных сил Украины опубликовала фотографии совместных учений с иностранными военными. Снимки появились в социальной сети Twitter.

Из комментария к изображениям следует, что участники стартовавших в понедельник учений отрабатывают методы освобождения населенных пунктов и действия по обезвреживанию незаконных формирований. Изучивший фотографии сайт «Русская весна» пришел к выводу, что на них вместе с украинцами запечатлены прибалтийские военные. Издание предположило, что ВСУ и иностранные силовики готовятся к наступательной операции в Донбассе.

Ранее в понедельник появилась информация о том, что части украинской армии, дислоцированные на востоке страны, готовы поддержать государственный переворот в Киеве. Об этом в разговоре со СМИ заявил политик Андрей Билецкий, представляющий в Верховной Раде националистические силы.