СМИ раскрыли роль иностранных военных в подготовке ВСУ к вторжению в Донбасс
26 марта 2018, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-служба Вооруженных сил Украины опубликовала фотографии совместных учений с иностранными военными. Снимки появились в социальной сети Twitter.
Из комментария к изображениям следует, что участники стартовавших в понедельник учений отрабатывают методы освобождения населенных пунктов и действия по обезвреживанию незаконных формирований. Изучивший фотографии сайт «Русская весна» пришел к выводу, что на них вместе с украинцами запечатлены прибалтийские военные. Издание предположило, что ВСУ и иностранные силовики готовятся к наступательной операции в Донбассе.
Ранее в понедельник появилась информация о том, что части украинской армии, дислоцированные на востоке страны, готовы поддержать государственный переворот в Киеве. Об этом в разговоре со СМИ заявил политик Андрей Билецкий, представляющий в Верховной Раде националистические силы.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес