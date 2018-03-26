Народный трибунал Украины выдвинул обвинения против Порошенко

Украинский народный трибунал (УНТ) начал судебные заседания по расследованию военных преступлений Петра Порошенко и его режима против собственного народа. Порошенко в Донецке ждет "народный трибунал"

В ходе первого заседания 26 марта трибунал выдвинул обвинения против нынешнего президента Украины Петра Порошенко и семи высокопоставленных государственных деятелей Украины. Обвиняемыми стали: министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, а также экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

Обвиняемые не явились на заседание УНТ, обвинения были предъявлены заочно, пояснила председательствующий судья УНТ Елена Шишкина. Она также сообщила, что в связи с большим количеством фактов в деле было принято решение разбить статьи обвинения на блоки. По каждому блоку обвинения УНТ планирует провести не менее пяти заседаний, передает ТАСС.

«Наиболее шокирующие факты по каждому блоку (пытки, создание незаконных вооруженных формирований, использование вооруженных сил против гражданского населения, геноцид) мы будем доводить до сведения международной общественности», пообещала Елена Шишкина.