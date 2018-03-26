Жители Киева приносят цветы к посольству РФ

В Киеве люди приносят цветы, игрушки и записки со словами соболезнования родственникам и близким погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Жители Киева оставляют принесенные цветы и игрушки у забора, ограждающего здание российского дипломатического представительства. Вместе с ними оставляют свечи и листки, на которых написаны слова сочувствия родственникам погибших в этой страшной трагедии, сообщает ФАН.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» города Кемерово вспыхнул в воскресенье, 25 марта. В ходе пожара обрушилась крыша торгового центра площадью около 1500 кв м. число жертв трагедии, по последним данным, составило 64 человека.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вошел в число крупнейших за последние сто лет по количеству погибших.