Жители Киева приносят цветы к посольству РФ
26 марта 2018, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]
В Киеве люди приносят цветы, игрушки и записки со словами соболезнования родственникам и близким погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
Жители Киева оставляют принесенные цветы и игрушки у забора, ограждающего здание российского дипломатического представительства. Вместе с ними оставляют свечи и листки, на которых написаны слова сочувствия родственникам погибших в этой страшной трагедии, сообщает ФАН.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» города Кемерово вспыхнул в воскресенье, 25 марта. В ходе пожара обрушилась крыша торгового центра площадью около 1500 кв м. число жертв трагедии, по последним данным, составило 64 человека.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вошел в число крупнейших за последние сто лет по количеству погибших.
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