В американскую тюрьму посадили 200 бойцовых петухов

Две сотни петухов оказались за решеткой за участие в петушиных боях в результате полицейского рейда в штате Арканзас, США. Теперь птицы ждут решения суда.

В результате рейда полиции штата Арканзас, кроме бойцовых птиц, было также задержано 137 человек. 34 из них подозреваются в незаконной организации боев с участием животных. Еще 86 человек могут отправиться под суд за другие мелкие правонарушения. Остальные попались в руки полицейских в качестве зрителей незаконного мероприятия – петушиных боев.

Уход за птицами, волей судьбы оказавшимися за решеткой, администрация тюрьмы поручила заключенным, заслуживающим доверия. Соседи – организации, расположенные рядом с тюрьмой, уже начали жаловаться администрации на шум, производимый двумя сотнями бойцовых петухов, передает Lenta.ru.