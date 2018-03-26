Чехия придумала, как Россия ответит за Скрипаля

Чехия придумала, как поддержать Лондон в «деле Скрипаля», не высылая из страны российских дипломатов. Чехия будет высылать сотрудников российских спецслужб, работающих под прикрытием.

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш написал на своей странице в Facebook, что считает ошибочным термин «дипломат». На самом деле таких людей следует называть «необъявленными разведчиками», и в Чехии их больше, чем в какой-либо другой стране ЕС.

Чешский премьер не забыл также упомянуть, что Великобритания, хотя и вышла из состава ЕС, но продолжает оставаться членом НАТО, а значит – является ключевым партнером Чехии с точки зрения безопасности. Поэтому Лондон может рассчитывать на поддержку Праги.

Андрей Бабиш добавил также: «Российская сторона скандально обвинила нас в том, что яд «Новичок» производится у нас. Это грязная ложь».

Международный скандал по «делу Скрипаля» разгорелся после того, как бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку, был найден в Солсбери (Великобритания) в бессознательном состоянии вместе с дочерью Юлией. Медики сообщили, что бывший шпион и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. Премьер Великобритании Тереза Мэй тут же обвинила в отравлении Россию.