Площадь арктических льдов достигла рекордно низких значений

Площадь северной ледовой шапки Земли в последние годы стремительно сокращается. К середине марта площадь льда в Арктике достигла рекордно низкого значения.

Тенденция сокращения арктических льдов связана с потеплением приполярных регионов планеты. Ведь чем теплее зима, тем меньше льда сформируется и больше растает. Сокращение ледовой массы позволит солнцу лучше прогревать поверхность и еще больше ускорит процесс таяния приполярных льдов, поясняет Клэр Паркинсон, климатолог из Центра космических полетов НАСА (США).

По его данным, площадь арктической ледовой шапки в марте текущего года составила всего 14,48 млн кв км. Паркинсон также уточняет, что опасность для приполярных ледовых шапок представляют не только аномально высокие температуры последних лет, но и образование крупных трещин в многолетних полярных льдах. Их разрастание может спровоцировать раскол ледяной шапки и ускорить ее таяние, пишет РИА Новости.