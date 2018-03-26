Солдату почетного караула президента Украины стало плохо во время речи Порошенко

В ходе выступления Петра Порошенко солдату почетного караула президента Украины внезапно стало плохо. Инцидент произошел в рамках празднования годовщины со дня создания Национальной гвардии страны.

Согласно последней информации, два знаменосца стояли рядом с Порошенко во время его речи, но через некоторое время один солдат внезапно пошатнулся, передает РИА "Новости".

Отмечается, что молодой человек прислонился спиной к забору. Ему на помощь подоспели несколько человек, а затем на его место встал другой военный. Подчеркивается, что знаменосцу стало плохо во время минуты молчания, объявленной в память о погибших сотрудниках Нацгвардии.