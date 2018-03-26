Три страны Евросоюза вызвали в МИД российских послов
26 марта 2018, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]
Послов России, представляющих нашу страну в Польше, Литве и Латвии, вызвали в МИД стран. Причина вызовов пока не сообщается.
Ранее стало известно, что двадцать стран Евросоюза готовы объявить российских дипломатов персонами нон-грата в связи с «делом Скрипаля». По информации британской газеты The Times, о своей готовности к такому шагу объявили Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Франция, Германия, Польша, Литва, Латвия и ряд других стран, передает РИА Новости.
Британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери, Великобритания. Британский премьер Тереза Мэй незамедлительно, еще до начала следствия по этому делу, обвинила в отравлении Россию. Вслед за этим разгорелся мировой скандал. Россия отрицает свою причастность к этому инциденту.
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