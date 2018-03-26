Три страны Евросоюза вызвали в МИД российских послов

Послов России, представляющих нашу страну в Польше, Литве и Латвии, вызвали в МИД стран. Причина вызовов пока не сообщается. Российский эксперт сообщил, какую позицию Трамп может занять по "делу Скрипаля"

Ранее стало известно, что двадцать стран Евросоюза готовы объявить российских дипломатов персонами нон-грата в связи с «делом Скрипаля». По информации британской газеты The Times, о своей готовности к такому шагу объявили Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Франция, Германия, Польша, Литва, Латвия и ряд других стран, передает РИА Новости.

Британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери, Великобритания. Британский премьер Тереза Мэй незамедлительно, еще до начала следствия по этому делу, обвинила в отравлении Россию. Вслед за этим разгорелся мировой скандал. Россия отрицает свою причастность к этому инциденту.