В понедельник, 26 марта, в польских средствах массовой информации появились сообщения о задержании "российского шпиона". Якобы его поймали сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши.

Мужчину, как уточняется, подозревают в осуществлении разведдеятельности в пользу Российской Федерации, передает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на Польское телевидение.

Согласно некоторым данным, задержанный мужчина проявлял интерес к работе министерства энергетики Польши и выходил на связь с сотрудниками разведки, которые действовали под дипломатическим прикрытием. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.