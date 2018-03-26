СМИ Польши: на территории страны задержан "российский шпион"
26 марта 2018, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 26 марта, в польских средствах массовой информации появились сообщения о задержании "российского шпиона". Якобы его поймали сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши.
Мужчину, как уточняется, подозревают в осуществлении разведдеятельности в пользу Российской Федерации, передает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на Польское телевидение.
Согласно некоторым данным, задержанный мужчина проявлял интерес к работе министерства энергетики Польши и выходил на связь с сотрудниками разведки, которые действовали под дипломатическим прикрытием. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
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