Российский эксперт высказался о вероятной позиции президента США Дональда Трампа по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля. Предполагается, что политик не будет усугублять отношения с РФ.

Ярыгин, однако, отметил, что Дональд Трамп довольно прагматичен. Если он почувствует необходимость в поддержке России, то может изменить мнение о том, что "во всем виновата РФ". Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин отметил в понедельник, 26 марта, что власти США вряд ли захотят принять активное участие в урегулировании европейских отношений, поскольку эта ситуация напрямую не касается их страны, передает RT

Специалист полагает, что Трампу в будущем может всерьез потребоваться помощь российских властей в корейском вопросе, поэтому ему не выгодно принимать сторону оппонентов России в споре о "деле Скрипаля".