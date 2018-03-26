Грузинам не дают пожить в Европе дольше положенного

Полсотни граждан Грузии были на днях депортированы из Германии. Пользуясь безвизовым режимом, они пытались добиться статуса беженцев и получили отказ. Происходит это уже далеко не в первый раз. Лидеры Евросоюза крайне обеспокоены сложившейся ситуацией.

Несмотря на то, что в Тбилиси не хотят этого признавать, безвизовый режим между Грузией и ЕС находится под угрозой. Главные причины – увеличивающееся количество просящих статуса беженца, а также грузинские криминальные группировки, которые с каждым днем ведут себя все менее скромно.

Безвизовый режим действует ровно год. За это время в Европу успели съездить около 170 тыс. жителей Грузии. При этом только, например, в минувшем январе к властям Германии с прошением об убежище обратились более 700 человек. В большинстве случаев люди получают отказ – на территории Грузии нет войны, это свободная, демократическая, развивающаяся страна.