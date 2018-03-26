Скрипаль и его дочь на четыре часа выключали GPS на своих телефонах

Появилась информация о том, что в день своего отравления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия на четыре часа отключали функцию GPS на своих телефонах. Тайны дела Скрипаля

Эту информацию обнародовала газета The Times. Британским журналистам стало известно, что 4 марта в 9.15 по Гринвичу Сергей и Юлия Скрипаль посетили кладбище, где похоронены супруга и сын Сергея. В следующий раз в мобильной сети они появились в 13.30, когда уже в Солсбери поставили на парковку автомобиль и зашли в ресторан.

Журналисты предполагают, что данные геолокации были предоставлены следствию оператором мобильной связи, однако официальный представитель Скотланд-Ярда отказался от комментариев по этому поводу. The Times выдвинула версию, что отключение функции GPS на телефонах выло вызвано необходимостью провести тайную встречу Сергея и Юлии Скрипалей с неизвестным лицом, передает ТАСС.