Более 113 тысяч человек выведены из Восточной Гуты
26 марта 2018, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]
В Сирии при содействии Центра по примирению враждующих сторон продолжается действие гуманитарных пауз, во время которых люди могут покинуть район Восточная Гута.
Начальник ЦПВС генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что с начала действия гуманитарных пауз Восточную Гуту смогли покинуть уже 113 715 человек. Только за вчерашний день через гуманитарный коридор, расположенный в поселении Мухайям Аль-Вафедин вышло 1092 жителя города Дума.
Российский ЦПВС в Сирии продолжает инициировать гуманитарные паузы, чтобы жители района Восточная Гута смогли покинуть опасный район. Через гуманитарные коридоры выходят также сложившие оружие боевики с семьями, сообщает RT.
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