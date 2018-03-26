Более 113 тысяч человек выведены из Восточной Гуты

В Сирии при содействии Центра по примирению враждующих сторон продолжается действие гуманитарных пауз, во время которых люди могут покинуть район Восточная Гута.

Начальник ЦПВС генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что с начала действия гуманитарных пауз Восточную Гуту смогли покинуть уже 113 715 человек. Только за вчерашний день через гуманитарный коридор, расположенный в поселении Мухайям Аль-Вафедин вышло 1092 жителя города Дума.

Российский ЦПВС в Сирии продолжает инициировать гуманитарные паузы, чтобы жители района Восточная Гута смогли покинуть опасный район. Через гуманитарные коридоры выходят также сложившие оружие боевики с семьями, сообщает RT.