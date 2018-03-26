Появилась информация о готовности ВСУ поддержать переворот в Киеве

Воюющие в Донбассе части Вооруженных сил Украины готовы оказать поддержку вероятному государственному перевороту в Киеве. С таким заявлением выступил в СМИ депутат Верховной Рады Андрей Билецкий.

При этом политик, представляющий в парламенте страны националистов, оговорился, что сам он отвергает идею смены власти силовым путем. По словам Билецкого, которые приводит «Русская весна», данный вариант не подходит, потому что граждане устали от войны и масштабных потрясений.

На минувшей неделе на Украине была арестована депутат Рады Надежда Савченко. По версии следствия, она вступила в сговор с рядом военных с целью насильственного свержения власти. На одном из видео, опубликованных правоохранительными органами, Савченко поделилась с соратниками своим планом убийства политического руководства страны во время выступления президента Петра Порошенко в парламенте.