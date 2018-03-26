Киев озвучил потери украинской армии в новых боях в Донбассе

Воюющие на востоке Украины части армии страны понесли новые потери. Соответствующую информацию распространила пресс-служба штаба силовой операции Киева в Донбассе.

В сообщении, процитированном «Русской весной», говорится, что в воскресенье ополченцы Донецкой народной республики обстреляли из минометов позиции военных в поселке Опытное и селе Лебединское. В результате погиб один боец, еще один получил ранения.

В ДНР, в свою очередь, заявили, что киевские силовики накануне открыли огонь из минометов и гранатометов по ополченцам, дислоцированным в районе села Коминтерново. Власти самопровозглашенного государства отметили, что данный обстрел был провокацией, на которую защитники республики не поддались.

Вооруженный конфликт в Донбассе между украинскими военными и сторонниками независимости региона продолжается с весны 2014 года. Ранее сообщалось о том, что в Верховной Раде назвали число военных потерь Киева с момента начала боевых действий. С заявлением по данному вопросу выступила заместитель председателя парламента Ирина Геращенко.