Внучка Елизаветы II скоро выйдет замуж за своего родственника

Британская принцесса Евгения, которая является внучкой королевы Елизавета II, недавно огорошила весь мир. Дочь принца Эндрю в скором времени выйдет замуж за своего родственника Джека Бруксбэнка.

Выяснилось, что у женщины и мужчины, которые скоро вступят в законный брак, есть один общий предок – граф Лестер. Согласно последней информации, Евгения является праправнучкой носителя этого титула, а Джек – его праправнук, передает 7days.ru.

Молодые люди познакомились восемь лет назад на горнолыжном курорте, а недавно Бруксбэнк сделал возлюбленной предложение в Никарагуа.