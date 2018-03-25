Внучка Елизаветы II скоро выйдет замуж за своего родственника
25 марта 2018, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]
Британская принцесса Евгения, которая является внучкой королевы Елизавета II, недавно огорошила весь мир. Дочь принца Эндрю в скором времени выйдет замуж за своего родственника Джека Бруксбэнка.
Выяснилось, что у женщины и мужчины, которые скоро вступят в законный брак, есть один общий предок – граф Лестер. Согласно последней информации, Евгения является праправнучкой носителя этого титула, а Джек – его праправнук, передает 7days.ru.
Молодые люди познакомились восемь лет назад на горнолыжном курорте, а недавно Бруксбэнк сделал возлюбленной предложение в Никарагуа.
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