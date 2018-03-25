Во время шоу в Индии питон едва не задушил заклинателя

В ходе представления в Индии питон чуть не задушил заклинателя на глазах перепуганных зрителей. Согласно последней информации, мужчина обернул гигантскую змею вокруг своей шеи и сел на землю.

Заклинатель хотел освободить руки, чтобы достать что-то из своей сумки, и в этот момент едва не случилось непоправимое. Питон, очевидно, почувствовав, что внимание индийца переключилось на другое дело, начал его душить.

Сначала публика не поняла, что перед их глазами разворачивается настоящая драма и продолжили снимать "представление" на смартфоны. Потом заклинатель начал снимать змею со своей шеи, но из-за недостатка кислорода потерял сознание. Как отмечает издание Sputnik International, через некоторое время мужчине на помощь пришли несколько зрителей, которые оттащили питона и привели пострадавшего в чувство.