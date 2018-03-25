Власти Британии выпустили памятку по поведению для бизнесменов, работающих в РФ

Власти Соединенного Королевства создали особую памятку по поведению для британских бизнесменов, которые работают в России и КНР. Брошюру подготовил Центр по защите национальной инфраструктуры.

Согласно последней информации, памятка получила название Smart Traveller ("Умный путешественник"). В тексте содержатся советы, которым британские предприниматели должны следовать, если не хотят, в частности, стать жертвами шпионажа, передает издание Mail on Sunday.

Бизнесменам рекомендуется не употреблять алкоголь в больших количествах и не применять наркотические вещества. Кроме того, им советуют не играть на деньги, не соглашаться на онлайн-знакомства и не флиртовать на территории России и КНР. Все вышеуказанные действия якобы могут нанести серьезный "ущерб репутации" Великобритании.





