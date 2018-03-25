Власти Британии выпустили памятку по поведению для бизнесменов, работающих в РФ
25 марта 2018, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Соединенного Королевства создали особую памятку по поведению для британских бизнесменов, которые работают в России и КНР. Брошюру подготовил Центр по защите национальной инфраструктуры.
Согласно последней информации, памятка получила название Smart Traveller ("Умный путешественник"). В тексте содержатся советы, которым британские предприниматели должны следовать, если не хотят, в частности, стать жертвами шпионажа, передает издание Mail on Sunday.
Бизнесменам рекомендуется не употреблять алкоголь в больших количествах и не применять наркотические вещества. Кроме того, им советуют не играть на деньги, не соглашаться на онлайн-знакомства и не флиртовать на территории России и КНР. Все вышеуказанные действия якобы могут нанести серьезный "ущерб репутации" Великобритании.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
МИД: российская сторона материалы по делу об отравлении Скрипаля не получила