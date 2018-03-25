Президент Финляндии и канцлер ФРГ обсудили отравление Скрипаля

В воскресенье, 25 марта, состоялся телефонный разговор между президентом Финляндии Саули Ниинистё и канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики, как отмечается, обсудили отравление Сергея Скрипаля.

В канцелярии финского лидера отметили, что Ниинистё и Меркель поделились мнениями о ситуации в британском Солсбери. Как утверждает РИА "Новости", глава Финляндии и канцлер ФРГ также обсудили некоторые прочие международные проблемы. Беседа состоялась по инициативе финского лидера.

Напомним, что по мнению британского руководства, в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери нервно-паралитическим веществом "Новичок" заметен "российский след". Власти РФ свою причастность к данному делу отрицают.



