Президент Финляндии и канцлер ФРГ обсудили отравление Скрипаля
25 марта 2018, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 25 марта, состоялся телефонный разговор между президентом Финляндии Саули Ниинистё и канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики, как отмечается, обсудили отравление Сергея Скрипаля.
В канцелярии финского лидера отметили, что Ниинистё и Меркель поделились мнениями о ситуации в британском Солсбери. Как утверждает РИА "Новости", глава Финляндии и канцлер ФРГ также обсудили некоторые прочие международные проблемы. Беседа состоялась по инициативе финского лидера.
Напомним, что по мнению британского руководства, в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери нервно-паралитическим веществом "Новичок" заметен "российский след". Власти РФ свою причастность к данному делу отрицают.
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